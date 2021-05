Istrana: parchi giochi rinnovati e giochi inclusivi dietro la biblioteca

Sono stati completati gli interventi di sistemazione e ripristino di tutti i parchi gioco del territorio comunale di Istrana e, grazie alla perequazione con la ditta Geonova, anche create due nuove aree gioco attrezzate in via Verdi ad Istrana e in via Gattoli a Sala. Inoltre nel parco dietro Ca' Celsi sono stati installati nuovi giochi "inclusivi" ovvero progettati appositamente per essere accessibili ai bambini con disabiltà. Un bel segnale di inclusione sociale. Cosi, dopo tanti mesi, i bambini di Istrana potranno tornare a giocare - mantenendo le principali regole e precauzioni per evitare assembramenti - in serenità e sicurezza!

«L'attenzione ai bambini e alle famiglie -spiega il sindaco Maria Grazia Gasparini- nel fornire servizi anche di svago è prioritaria in una comunità. Grazie ad una perequazione con la ditta Geonova abbiamo anche incrementato nuove aree gioco per garantire una diffusione maggiore sul territorio comunale. E nel parco dietro la biblioteca sono stati così installati giochi inclusivi. Una scelta naturale e doverosa che finalmente si concretizza anche ad Istrana. Un messaggio fondamentale di inclusione sociale».