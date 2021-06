Ospedaletto si stringe attorno alla famiglia di Stefano Favaro, venerdì il funerale

Si terrà venerdì prossimo, 4 giugno, presso il campo di calcio di Ospedaletto di Istrana l'ultimo saluto a Stefano Favaro, il giardiniere 36enne morto tragicamente lunedì pomeriggio in un incidente stradale avvenuto nella Valsugana, a Levico, all'altezza di Barco, lungo la statale 47. L'uomo stava facendo ritorno a casa, dopo una giornata di lavoro, quando il furgoncino su cui viaggiava ha invaso l'opposta corsia di marcia finendo contro un camion. Purtroppo a nulla sono serviti i soccorsi. Nella serata di giovedì sarà recitato il Rosario presso la chiesa della Beata Vergine di Ospedaletto di Istrana, una prima occasione in cui la comunità di Ospedaletto si radunerà per rendere omaggio ad una persona da tutti ricordata come buona, generona, onesta e per bene. Un gran lavoratore (lavorava per l'azienda Idea Verde), sempre pronto ad aiutare i colleghi di lavoro e gli amici. In queste ore la famiglia, i genitori Aldo e Anna e i fratelli Nicola e Federico hanno ricevuto numerosi messaggi di cordoglio e vicinanza.