Caos prenotazioni, il maxischermo per la Nazionale diventa a pagamento

Martedì 6 luglio, alle ore 21, la Nazionale italiana di calcio scenderà in campo per giocarsi la semifinale contro la Spagna. Da venerdì 2 luglio il multisala Cinergia di Conegliano ha inaugurato il suo cinema all'aperto proiettando sul maxischermo proprio le partite dell'Italia a Euro 2020. Un'iniziativa che ha subito riscosso grande successo.

A inizio serata, però, molti dei posti prenotati non sono stati ritirati, negando ad alcuni presenti la possibilità di vedere la partita perché i posti prenotati non erano più stati liberati. Le lamentele non sono mancate e, proprio per questo motivo, il multisala Cinergia ha deciso di chiedere un piccolo contributo simbolico di 1 euro (più un altro euro di prevendita) a chi prenoterà il posto in Arena. Questo per evitare nuove disdette dell'ultimo minuto. Il posto si può prenotare direttamente dal sito del multisala e consentirà di guardare in compagnia e sotto le stelle la semifinale degli Azzurri contro la Spagna.