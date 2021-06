Blackout elettrico prima della partita dell'Italia: tifosi al buio

Mancavano pochi minuti al fischio d'inizio di Italia-Svizzera quando un improvviso blackout elettrico ha lasciato al buio diverse abitazioni di Oderzo e della frazione di Camino. Decine i tifosi su tutte le furie per il disguido.

In zona Brandolini e nelle strade a nord di Oderzo il problema si è risolto pochi minuti prima dell'entrata in campo delle due squadre ma, nella frazione di Camino, la corrente è tornata solo dopo il gol annullato a Giorgio Chiellini nel primo tempo. Scena surreale con molti tifosi rimasti al buio attaccati allo smartphone per seguire in diretta gli aggiornamenti sulla partita. Decine le segnalazioni pubblicate sui social. Le vie principalmente interessate dal blackout sono state: Via Comunale di Camino, Via Gaia da Camino e Via Verdi. Il problema sembra essere partito da un grave guasto alla centralina Enel. Con il ritorno della corrente però la situazione è tornata presto alla normalità e, grazie alla vittoria degli Azzurri, la rabbia per il disservizio è stata dimenticata in fretta.