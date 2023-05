Provincia di Treviso, Ivano Cescon è il nuovo segretario generale

La Provincia di Treviso ha un nuovo segretario generale: è Ivano Cescon che, mercoledì 1º giugno, subentrerà a Maria Teresa Miori. Laureato in Scienze Politiche all'Università degli Studi di Padova, dal 1989 ha prestato servizio in numerosi enti del Nordest, tra cui il Comune di Vedelago, l'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, i Comuni di Castelfranco Veneto, Jesolo, Montebelluna e Volpago del Montello. Oltre all'iscrizione all'Albo dei segretari comunali e provinciali, è iscritto anche al Registro dei revisori contabili. Nella sua carriera ha ricoperto incarichi di ufficiale amministrativo, istruttore direttivo, dirigente, appalti e contratti, risorse umane e organizzazione, servizi demografici, programmazione e polizia locale (per aspetti amministrativi).