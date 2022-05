Nuova gestione per la discoteca Il Muretto di Jesolo: il 18 giugno si torna a ballare

La proprietà della discoteca Il Muretto di Jesolo, fondata nel 1961, ha ufficialmente comunicato la riapertura del locale, affidando la nuova gestione a Snackulture, di Stefano Rampinelli, Samuele Bucciol e Paolo Chiarella.?? La data prevista per la grande ripartenza è il 18 giugno, per cui è già confermata la presenza di due deejay di fama internazionale, i cui nomi verranno svelati a breve, insieme a tutta la programmazione della stagione sui nuovi canali ufficiali (www.ilmuretto.org il nuovo sito e ilmuretto_official il profilo Instagram e ilmuretto.official la pagina Facebook). La società proprietaria della discoteca, rientrata in possesso del locale, ha così reattivamente trovato un nuovo interlocutore in grado di portare avanti il prestigio del club, restituendo alla città di Jesolo e ai tanti fan un simbolo per il territorio e per il mondo del clubbing.

La proprietà

Riguardo la scelta dei nuovi gestori, la proprietà ha dichiarato: «Abbiamo ricevuto tante candidature e siamo lusingati per questo. Abbiamo sposato la scelta di affidare la gestione della discoteca alla Snackulture per la visione, la solidità nel mercato e la passione per questo lavoro che i soci ci hanno trasmesso fin dagli incontri preliminari».

I Gestori

Stefano Rampinelli, “scuola Matilda”, già co-gestore della discoteca il Muretto dal 2000 al 2012, commenta: «Siamo consapevoli di gestire un grande brand con alle spalle storie personali e professionali di sacrifici e passione a cui va il nostro rispetto. Sappiamo che le aspettative del pubblico sono alte e l’intento è di non deluderle».

Samuele Bucciol, amministratore della società commenta: «Dal 18 giugno e per tutta l'estate si ballerà con la programmazione che era stata creata per la stagione del 2022, poiché è il meglio che i fan del club si possano aspettare. Stiamo lavorando alla stregua per confermarla ed annunciarla con l’aggiunta di nuove proposte».

Paolo Chiarella, che si occuperà della gestione del club e dello staff, aggiunge: «Abbiamo garantito a tutto il personale la continuità. Il nostro intento è inoltre quello di operare con qualità e modernità curando anche l’estetica e il linguaggio della comunicazione online. È sempre più importante lavorare in ottica innovativa, per riuscire a nobilitare la storia del Muretto anche in un futuro sempre più legato al digital».

Snackulture e Snackholding srl

Snackulture è uno dei marchi con cui l’attuale società Snackholding srl porta avanti da oltre 13 anni un percorso di organizzazione di concerti live, eventi musicali e consulenze per molte importanti realtà del settore entertainment. Oggi la holding ed i suoi soci gestiscono dinamiche apparentemente diverse tra loro, la cui matrice rimane però senza dubbio quella dell’intrattenimento. ?Samuele Bucciol e Paolo Chiarella portano avanti lo spirito iniziale con cui è nata Snackulture, focalizzandosi sul mondo dei club e della musica dal vivo. Saranno quindi loro in prima linea al locale.? Stefano Rampinelli da anni è impegnato tra Venezia, Milano e Cortina nell’organizzazione di eventi ed esposizioni, tra arte e design, e nella consulenza per spazi esclusivi e catene alberghiere del lusso, collaborando con partner internazionali. La società ha inoltre partecipazioni in attività del mondo dell’Horeca e dello sport.