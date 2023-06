Joanne muore a 54 anni, era maestra e vicepresidente dell'associazione "Il sorriso di Cristina"

Conegliano è in lutto per la scomparsa prematura di Joanne Piazza, per tutti "Jo", mancata a 54 anni a causa di un male incurabile che le era stato diagnosticato cinque anni fa. Maestra in una scuola privata della città, era una grande appassionata di sport e volontariato nonché vicepresidente dell’associazione “Il sorriso di Cristina“, realtà che proprio all’ultima Marcia della mamma aveva raccolto fondi a sostegno delle donne che devono affrontare un percorso di chemioterapia.

Come riportato da Qdpnews.it, Joanne ogni mattina, alle 5.35, andava a correre con un gruppo di amici prima di iniziare il lavoro. Faceva parte del Cimavilla Running Team, ma anche dell’associazione "Gli amici di Diego" con cui spingeva le carrozzine dei ragazzi disabili nelle varie competizioni sportive. Una donna guerriera, con un carattere fortissimo ma sempre pronta ad aiutare il prossimo, soprattutto le persone più in difficoltà. "Una leonessa fino alla fine" la definiscono oggi gli amici in uno dei tantissimi messaggi di cordoglio pubblicati sui social dopo la notizia della sua scomparsa. Nel 2017 Joanne si era candidata al consiglio comunale di Conegliano con il Movimento 5 Stelle. La sua è stata una vita dedicata all'inclusione.

L'associazione "Il sorriso di Cristina" le ha dedicato queste parole: "Con l’anima colma di dolore salutiamo la nostra vicepresidente e cuore pulsante della nostra associazione. In questo momento le parole non sono sufficienti a spiegare il vuoto e il dispiacere immenso che stiamo provando. Senza di lei Il sorriso di Cristina non sarebbe mai esistito. Cara Jo, tutti noi siamo certi che Cristina ti abbia preso la mano e che il suo speciale “Sorriso” si sia unito al tuo altrettanto straordinario. Ti ricorderemo sempre così, come in questa foto, felice e piena di vita e ti promettiamo che da ora in poi tutto ciò che faremo, lo faremo anche per te". Joanna Piazza lascia il marito Antonio Sonego, i parenti e tantissimi amici. L'ultimo saluto giovedì pomeriggio, 8 giugno, alle ore 15 nel Duomo di Conegliano.