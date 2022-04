Jovanotti e Pinarello in aiuto dell'Unicef in Ucraina: all'asta la "Pantera Rosa"

A partire dalle 9 di oggi, venerdì 15 aprile, è stata attivata un’asta online su Ebay che permetterà di aggiudicarsi un oggetto veramente unico: La bici personale, utilizzata per due intere stagioni, da Lorenzo Cherubini in arte "Jovanotti". L’asta si concluderà domenica 24 aprile alle ore 22. La bici, chiamata “Pantera Rosa”, è un oggetto veramente unico, realizzato in un solo esemplare dalla Cicli Pinarello e disegnata dal suo presidente, Fausto Pinarello, insieme a Lorenzo. Questa bici ha accompagnato il cantante per circa 15.000 km in tantissime avventure e, alla luce della situazione attuale in Ucraina, è stato deciso di donarla e creare un’asta di beneficenza il cui ricavato verrà devoluto ad UNICEF Italia. La bici verrà consegnata in perfetto stato di manutenzione a colui che si aggiudicherà l’asta. Tutte le parti usurate saranno sostituite e sarà quindi perfettamente utilizzabile. Oltre all’unicità dell’esemplare utilizzato personalmente da Lorenzo, la bici è di altissima gamma, assemblata con i migliori componenti disponibili sul mercato.

ALCUNI DETTAGLI TECNICI:

Modello: Pinarello Dogma F12 – Taglia 59 CC (indicativamente adatta per persone alte dal 1,90/1,96mt)

Manubrio: Most Talon integrato misura 110/44 mm

Colore: Pantera Rosa Jovanotti (esemplare unico)

Tasmissione: Sram Red Etap AXS 2x11 / 48x33 - 10x32

Lunghezza pedivella: 175 mm

Ruote: Zipp 303 in carbonio

L'ASTA DI BENEFICENZA

UNICEF supporta l’iniziativa e tutti i fondi raccolti saranno destinati per l’emergenza in Ucraina, per aiutare tutti i bambini e gli adolescenti che vivono la crisi umanitaria in corso. Grazie al contributo del donatore sarà possibile per UNICEF fornire alimenti, acqua, medicinali, servizi igienici e protezione ai bambini dell’Ucraina e alle loro famiglie colpite dal conflitto. Tutti i fondi raccolti saranno immediatamente trasferiti a UNICEF e la bici spedita direttamente all’indirizzo fornito dall’acquirente. Il prezzo di base è stato fissato in 10.000 €, molto vicino al valore commerciale della bicicletta ma con la speranza di riuscire a raccogliere molto di più da un generoso appassionato.