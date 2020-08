Katia Ricciarelli incontra il sindaco Conte: «Nuovi progetti in arrivo»

«Nuovi progetti in arrivo»: con queste parole il sindaco di Treviso, Mario Conte, ha condiviso sulla sua pagina Facebook la foto dell'incontro avuto sabato 8 agosto con la nota cantante lirica, Katia Ricciarelli e la direttrice d'orchestra Silvia Casarin Rizzolo.

Per ora il primo cittadino vuole svelare il meno possibile sul nuovo progetto che vede coinvolta la Ricciarelli e il Comune di Treviso. Quel che si sa per certo è che si tratta di un'iniziativa destinata a portare una ventata di novità nella proposta culturale e di eventi in città. Dopo l'ingresso del teatro Stabile del Veneto al Comunale di Treviso, il lungo incontro di sabato 8 agosto con Ricciarelli e Silvia Casarin Rizzolo potrebbe portare a Treviso interessanti novità "musicali". Il progetto avrà un coinvolgimento in prima persona della nota cantante in una nuova rassegna di eventi e concerti in programma nei prossimi mesi a Treviso. Nessuna mostra in programma ma nemmeno solo eventi limitati al teatro. Un progetto culturale a 360 gradi che ora il Comune aspetta solo di mettere a punto nel dettaglio prima di poterlo svelare alla cittadinanza.