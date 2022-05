Nuovi nati, a Castello di Godego il Comune consegna ai genitori un "kit" di benvenuto

Si è svolta nella mattinata di sabato 30 aprile la prima edizione dell’iniziativa “Un dono per ogni nato” a Villa Priuli. L’Amministrazione Comunale guidata da Diego Parisotto, che sin dall’inizio del mandato ha scelto di dare il benvenuto ai nuovi nati nel tabellone luminoso della piazza, ha deciso di attivare il progetto “per dare un segnale positivo, sostenendo la natalità e le famiglie”. I genitori dei 13 nuovi nati in questi primi quattro mesi dell’anno, (5 femmine e 8 maschi), in leggero calo rispetto ai primi quattro mesi del 2021 (-7) e 2020 (-6) durante l’evento hanno ricevuto un pacco dono a più mani. “Il nostro obiettivo è aiutare le famiglie e incentivare le nascite facendo crescere la voglia di genitorialità fino ad invertire il trend”, le parole del Sindaco Diego Parisotto.

“Il pacco dono che ha coinvolto diversi servizi presenti nel nostro Comune consiste in un libro per l’infanzia, un paio di scarpette realizzato a mano dal gruppo “Donne all’uncinetto” coordinato dallo Spazio Donna comunale, una lettera di benvenuto nella comunità godigese, una brochure che illustra le opportunità offerte dalla biblioteca comunale, il tutto confezionato dagli anziani del Centro Aggregativo che in questo modo testimoniano la volontà di prendersi cura delle nuove generazioni”. D’ora in poi lo stesso kit nascita sarà consegnato a tutti i nuovi nati al momento dell’iscrizione all’anagrafe. “In particolare, il libro viene donato per fornire ai genitori un primo strumento per consolidare un legame indissolubile con il proprio bambino perché la voce di un genitore che legge crea un legame solido e sicuro con il bambino che ascolta”, spiega il vicesindaco con delega alla Cultura Enrico Barichello. L’obiettivo dell’Amministrazione è di “costruire un futuro ricco di opportunità per i nuovi nati, con il coinvolgimento degli adulti della nostra comunità”.

Nella stessa giornata, durante il pomeriggio, dopo oltre due anni di sospensione a causa della pandemia, è tornata la cerimonia di consegna del premio a 46 studenti meritevoli residenti a Godego, consistente in un assegno di 100 euro a 31 ragazzi che hanno superato l’esame finale di terza media con dieci o dieci e lode e a 15 centini di cui 4 si sono diplomati alle superiori con cento e lode.