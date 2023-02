Addio a Kristen Venable, benefattrice e proprietaria di Casa Duse

Lo scorso 14 febbraio a Dallas si è spenta all’età di 79 anni Kristen Venable, moglie del petroliere Robert Venable. Arrivata ad Asolo per la prima volta nel 1969 durante una visita culturale, si innamorò del borgo e della casa appartenuta ad Eleonora Duse che riuscì ad acquistare e che tutt’oggi appartiene alla famiglia.

Risiedette ad Asolo per quasi venti anni, partecipando attivamente alla vita culturale della città. Kristen Venable è stata socia di numerose associazioni culturali, i suoi importanti contributi alla conservazione dell’eredità storico-culturale italiana le hanno valso la Medaglia d’oro della città di Venezia. Ha partecipato al consiglio della Collezione Guggenheim di Venezia e al consiglio del Museo di Asolo. È stata molto attiva nella Pro Loco di Asolo e coinvolta nella mobilitazione internazionale "In defence of Asolo" a tutela del paesaggio e dell’integrità storica della città contro la minacciata espansione edilizia a seguito della pubblicazione del P.R.G. del 1972. L’Amministrazione comunale ha inviato una lettera di vicinanza alla figlia Brent che vive a Dallas e che ritorna spesso nel borgo trevigiano.