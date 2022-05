L'artista Inês Coelho da Silva ospite del parco della Filandetta Wine&Art Farm di Valdobbiadene

A tre anni di distanza dalla prima edizione, Bortolomiol rinnova il progetto dedicato all’arte al femminile. Il Parco della Filandetta Wine&Art Farm di Valdobbiadene ospiterà Inês Coelho da Silva, artista portoghese, che sarà in residenza per qualche settimana. Un tempo prezioso che l’artista utilizzerà per immergersi nel territorio, nella storia della nostra cantina per respirare il lavoro che l’uomo ha fatto qui nel corso del tempo. Questa commistione tra mondo del vino e dell’arte darà vita ad una nuova opera, frutto della visione internazionale che l’artista calerà nella sua creazione.

«Crediamo fortemente nell’arte come messaggio culturale di cui il vino si può nutrire -dichiara Maria Elena Bortolomiol, presidente della cantina- e il Parco della Filandetta è il luogo perfetto dove questa sinergia emerge, coniugando i nostri progetti di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, in un contenitore, Wine&Art Farm, che ha posto solide radici nel cuore della Denominazione».

L’opera, di Inês Coelho da Silva, che è visibile al pubblico da domenica, diventerà poi patrimonio permanente del Parco, andando così ad arricchire il percorso tra le opere d’arte, già presente, e dando la possibilità ai visitatori di avvicinarsi a questa sfera attraverso il Tour Arte e Natura, che è possibile prenotare dal sito. Rappresenta un’opera contemporanea nel contesto del parco del Filandetta, un’ode al paesaggio antropizzato dell’Unesco ricamato dall’uomo in decenni di attività legati al vino. La realizzazione è una struttura di quattro cavi tesi e avvolti da nodi in filato di seta pura grezza, che richiama il significato della Filandetta, dove sono inseriti dei supporti per fare crescere la barbatelle delle vigne. Ogni cavo ha un suo significato di trasformazione nel tempo. L’opera si completa con un palo da un lato dove sopra è collocato il gomitolo con il filo di seta collegato all’ultimo cavo. Ai lati dell’opera ci sono due roseti bianchi.

Il progetto delle Residenze d’Artista nasce nel 2019, per volere della famiglia Bortolomiol, grazie alla collaborazione con Current Corporate, con l’intento di portare un’unione concreta e tangibile tra il mondo dell’arte e quello del vino, una chiave culturale inusuale che permette, nella cornice verde del Parco della Filandetta, di confermare una sinergia importante tra i due mondi. Questa Residenza d’Artista, giunta alla seconda edizione, si inserisce nella celebrazione dei 100 anni di nascita del fondatore Giuliano Bortolomiol, che ricorrono proprio quest’anno (1922-2022). Per l’occasione è stato anche presentato il vino grande cuvée del fondatore per ricordare Giuliano Bortolomiol dall’enologo Emanuele Serafin. Presente alla serata anche l’enologo Roberto Cipresso.

«Quello che stiamo sviluppando con Bortolomiol -dichiara Chiara Isadora Artico di Current Corporate, Curatrice delle residenze d’artista- è un progetto di lunga durata, per il quale abbiamo selezionato un vivaio di artiste eccezionali: land artist e artiste multidisciplinari provenienti da tutto il mondo, che sono state ispirate dalla creatività con la quale le sorelle Bortolomiol, nel solco tracciato dal padre Giuliano, hanno creato un habitat produttivo sostenibile e pregno di bellezza, proprio nel cuore di un paesaggio antropizzato per la cui storia hanno grande rispetto. A dimostrazione che il legame tra arte e impresa è un fatto estetico e anche etico, questa collaborazione dimostra che lo sviluppo sinergico di arte e business è una pratica che può creare i presupposti per la genesi di linguaggi ed esperienze di grande significazione».

Inês Coelho da Silva è nata nel 1996 a Fiães, Santa Maria da Feira, Portogallo. Dopo avere conseguito il diploma di laurea di Belle Arti - Scultura presso la Facoltà di Belle Arti dell’Università di Porto (PT), Inês si è trasferita a Londra dove attualmente vive e lavora. Nel 2021 ha conseguito un master in Scultura presso il Royal College of Art. Inês esibisce le proprie opere dal 2015, partecipando ad alcune residenze d’artista, mostre individuali e collettive in Europa e negli Stati Uniti.