“La città aiuta la città”: grande gesto di solidarietà a favore di famiglie in difficoltà

In questi giorni il direttivo del Comitato “Il Pozzo” di Posmon ha voluto devolvere parte degli incassi della tradizionale sagra di “Sant’Antonio” che si è svolta nel mese di giugno, a favore di famiglie in difficoltà con bambini in carico ai servizi sociali. Con la somma di 3mila euro, il Comitato “Il Pozzo” di Posmon ha così sostenuto spese per la mensa scolastica, spese per bollette ed affitti.

Commenta il sindaco Adalberto Bordin: «Cos’è il Natale se non anche questo: esprimere bontà con i gesti. Ed è proprio quello che ha espresso il Comitato Il Pozzo rivolgendo la propria attenzione a chi ha più bisogno rendendo così le festività natalizie più liete per alcune famiglie del nostro territorio. Grazie di cuore al Comitato e ai suoi volontari che non perdono occasione per essere autori di altruismo e beneficienza e con l’augurio che questo gesto possa essere ripetuto anche da altre realtà!».