La Mezza di Treviso: in 1800 alla partenza lungo le Mura

La Mezza di Treviso dà il via a una domenica ricchissima di eventi in città. Alle 9.30 di oggi 1800 atleti partiranno da Viale Bartolomeo d'Alviano per l'ottava edizione della corsa organizzata dall'ex campione azzurro, Salvatore Bettiol. Tra i partecipanti anche il sindaco di Treviso, Mario Conte. Presenti, come da tradizione, anche i carabinieri di Treviso per garantire la sicurezza di runners e trevigiani lungo il percorso di gara.

I numeri

Le adesioni alla Mezza di Treviso - CentroMarca Banca, che quest’anno tornerà a proporre due gare (mezza maratona e 10 km), hanno raggiunto quota 1.800. Molto alta, come già in passato, la quota di partecipanti femminili: il 29%. Gli atleti arriveranno da 17 regioni (mancano solo Calabria, Molise e Umbria) e 55 province d’Italia. I trevigiani iscritti sono oltre 800. A partire dal sindaco Mario Conte, che correrà la mezza maratona con il pettorale n. 1. Diciotto le nazioni rappresentate al via: registrate iscrizioni anche da Stati Uniti, Canada e Brasile. Numeri significativi alla luce del particolare sovraffollamento del calendario autunnale, che nella stessa domenica prevede anche il campionato italiano di mezza maratona a Pisa.

Il percorso

Il percorso della Mezza di Treviso sarà quasi identico a quello delle ultime quattro edizioni (2017, 2018, 2019 e 2021), con partenza e arrivo posizionati sullo stesso punto, in Viale Bartolomeo d’Alviano. Oltre a Treviso, il tracciato interesserà anche i territori comunali di Carbonera e Silea. Dopo la partenza, la mezza maratona percorrerà viale Frà Giocondo e viale Burchiellati. Gli atleti usciranno dal perimetro del centro storico, imboccando Varco Manzoni. Da lì, percorrendo viale Vittorio Veneto, la gara si dirigerà verso Sant’Artemio, passerà accanto al Parco dello Storga (senza però entrare nel giardino della Provincia di Treviso), entrando prima nel territorio comunale di Carbonera e poi in quello di Silea. Il ritorno verso Treviso avverrà lungo le rive del Sile, percorrendo la Restera, sino al Ponte della Gobba. Gli ultimi chilometri saranno nel cuore della città: dalle riviere gli atleti si dirigeranno verso Piazza dei Signori, percorreranno via Calmaggiore e passeranno accanto al Duomo. Poi il gran finale. Dopo aver imboccato via Canova, il percorso si dirigerà in via Frà Giocondo e da lì arriverà in viale Bartolomeo d’Alviano. Il rettilineo d’arrivo, lungo circa 400 metri, sarà ai piedi delle mura, una sorta di tribuna naturale che accompagnerà i concorrenti sino al traguardo. Sarà un percorso sull’acqua, con il Sile ad accompagnare una larga parte del tracciato, e tra le bellezze storiche ed artistiche di Treviso. La partenza delle mezza maratona, prevista alle 9.30, sarà anticipata da quella della prova sui 10 km, fissata alle 9.10.