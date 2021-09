Partnership industriale tra Labomar e Gruppo Sesa

Labomar SpA (AIM Ticker: LBM), azienda nutraceutica italiana attiva a livello internazionale, e Sesa (“SESA” – SES.MI), operatore di riferimento in Italia nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, tramite la propria controllata Var Group SpA, attiva nel settore Software e System Integration, hanno sottoscritto un accordo di partnership per lo sviluppo di piattaforme digitali per l’e-commerce sul mercato cinese per prodotti nutraceutici. La partnership prevede la costituzione di una Newco a maggioranza Labomar e partecipata da Var Group che svilupperà il progetto di partnership con brand LaboVar. La partnership avrà ad oggetto lo sviluppo di una piattaforma di e-commerce sul mercato digitale cinese per l’offerta di prodotti nutraceutici (integratori alimentari, cosmetici e prodotti per il benessere della persona) di Labomar.

Lo sviluppo della piattaforma di vendita digitale sarà realizzato da Adiacent, società del Gruppo Sesa attiva nel settore customer experience e digital marketing, specializzata su piattaforme digitali di e-commerce e digital marketing di aziende internazionali sul mercato cinese grazie alla storica partnership con Alibaba e la presenza diretta in Cina con un team di risorse di madrelingua cinese basate a Shanghai. L’avvio dell’operatività e delle conseguenti prime vendite sono previste nel primo semestre 2022.

La partnership rappresenta un’occasione per interagire con uno dei mercati più grandi al mondo come quello Cinese, con prodotti di eccellenza ed un modello di business focalizzato sulle piattaforme digitali di vendita, quali Tmall (marketplace leader in Cina per la vendita al dettaglio online business-to-consumer, di proprietà di Alibaba Group) e Wechat (Gruppo Tencent) attraverso miniprogram, soluzioni social e-commerce proprietarie tailor made, sviluppate da Adiacent China per primari clienti internazionali.

Il team di Adiacent China si è recentemente arricchito di risorse e specializzazioni grazie all’acquisizione di Fireworks, operazione perfezionata nel primo semestre 2021 che ha consentito di raddoppiare la dimensione del capitale umano, con circa 40 risorse di madrelingua cinese ed internazionali basate a Shanghai.

«Sono molto soddisfatto dell’avvio di questa collaborazione con un partner tecnologico così prestigioso e qualificato com’è il Gruppo Sesa: consentirà a Labomar di avvicinare un mercato enorme come quello del Far East, con una modalità flessibile e snella, esattamente come la nostra società. Allo stesso tempo potremo cogliere rapidamente le potenzialità di quest’area. LaboVar ci consentirà di testare la nostra capacità di penetrare i mercati asiatici, che stanno facendo registrare una crescita molto marcata dei prodotti per la cura della persona. Il consumatore cinese, in particolare, è giovane ed attento e guarda con interesse agli integratori europei: vogliamo andare a soddisfare esattamente questo bisogno»: ha dichiarato Walter Bertin, fondatore e amministratore di Labomar.

«Siamo lieti di collaborare con un’impresa dinamica ed orientata allo sviluppo internazionale come Labomar; grazie alla partnership con Labomar proseguiamo nel nostro compito di supportare le imprese italiane ed europee nel portare i prodotti di eccellenza in uno dei maggiori mercati digitali mondiali come quello cinese, arricchendo le nostre competenze e specializzazioni su un settore industriale con forti prospettive di crescita»: ha affermato Francesca Moriani CEO di Var Group.

«Adiacent supporterà lo sviluppo internazionale di Labomar, grazie alla forte specializzazione maturata attraverso la partnership strategica con il Gruppo Alibaba e la nostra stabile presenza in Cina, con un team di risorse specializzate basate a Shanghai ed il ricorso alla piattaforma Tmall, marketplace leader in Cina per la vendita al dettaglio online business-to-consumer, di proprietà di Alibaba Group. Si rafforza ulteriormente il nostro ruolo di Digital Marketing Enabler sul mercato cinese, a supporto delle eccellenze europee e del Made in Italy»: ha dichiarato Paola Castellacci, CEO di Adiacent.

«Proseguiamo il nostro percorso di crescita sostenibile abilitando la trasformazione digitale delle imprese italiane ed europee. La partnership con Labomar, un’impresa italiana orientata alla crescita sostenibile ed internazionale, è un esempio di come il Gruppo Sesa, grazie ai continui investimenti in competenze ed innovazione, sostenga primari clienti industriali nelle fasi cruciali del proprio percorso di sviluppo sui mercati digitali esteri, in particolare su quello cinese, il maggiore a livello globale, mettendo a fattor comune le specializzazioni recentemente integrate nel Gruppo grazie all’acquisizione di Fireworks»: ha dichiarato Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa.