"Labò. Creatività in corso": a Montebelluna scattano i laboratori gratuiti per i giovani

Coinvolgere i giovani, offrire loro occasioni per esprimere i propri interessi e potenziare le proprie competenze e promuovere spazi di socializzazione e aggregazione: con questi obiettivi torna una nuova edizione di LABO'. Creatività in corso, programma di laboratori gratuiti rivolto ragazze e ragazzi dai 16 ai 29 anni.

L’iniziativa è una delle tre azioni del più ampio progetto Tra consapevolezze e nuove fragilità-processi educativi per l’empowerment dei giovani, finanziato dalla Regione Veneto e dedicato ai Piani Locali per le politiche giovanili, con il coinvolgimento dei 29 Comuni dell’ex ULSS 8 con il comune di Montebelluna capofila e il coordinamento della cooperativa La Esse. Public Speaking, Fotografia, Sound Making, Danza, Teatro, Scrittura Creativa, VideoMaking sono i sette nuovi laboratori rivolti ai giovani residenti nei territori coinvolti. Strutturate in diversi incontri settimanali, programmati in orario pomeridiano e serale, ogni attività sarà guidata da un professionista che guiderà i partecipanti, insieme agli educatori di La Esse.

Commenta l’assessore alle politiche giovanili, Andrea Marin: “Per il terzo anno viene riproposto un progetto che ha il pregio di mettere assieme creatività, conoscenza e socialità: tre ingredienti quanto mai cruciali per lasciarsi alle spalle un periodo particolarmente difficile per le nuove generazioni costrette a rinunciare alle relazioni, allo scambio e a quegli stimoli artistici e creativi utili per la propria crescita personale. Ciascun laboratorio sarà guidato da esperti del settore così da offrire ai ragazzi strumenti utili per coltivare una passione che, non è escluso, possa evolvere anche in un lavoro”.

Si parte sabato 9 aprile con i primi due laboratori. Public Speaking si terrà a Castelfranco Veneto in collaborazione con TedxCastelfranco Veneto: i partecipanti potranno scoprire tutti i preziosi trucchi del parlare in pubblico e allenarsi nel tenere un discorso chiaro ed efficace per far restare il pubblico a bocca aperta. Fotografia con la guida di Andrea Mondati si svolgerà a Maser e offre un punto di partenza per chi vuole approcciarsi a questo mestiere di scoperta e racconto. Partendo dalla composizione fotografica, l'utilizzo della luce e l'approccio allo strumento, si arriverà ad analizzare le forme di espressione fotografica mescolando teoria e pratica, anche in un'uscita di gruppo.

Programmato dal 16 aprile, il laboratorio di Sound Making rappresenta un modo divertente e stimolante per avvicinarsi alla musica. Il laboratorio, tenuto dal musicista Isaac De Martin a Riese Pio X, consentirà ai partecipanti di apprendere le tecniche di base della produzione musicale elettronica attraverso esercizi pratici che stimolano creatività e competenze. Dare ascolto al desiderio di muoversi e relazionarsi con consapevolezza: il laboratorio di Danza, dal 22 aprile ad Asolo, insieme alla danzatrice coreografa Beatrice Bresolin, ci immergerà tra tecniche di improvvisazione e composizione coreografica. Dal 30 aprile, Teatro ed arte pittorica si incontrano. Grazie a questa esperienza laboratoriale “si esplora e ci si esprime attraverso il segno ed il colore…in movimento! Corpo e voce diventano colori e i colori si trasformano in personaggi. Osservo ed entro in un dipinto per dar vita alle figure: dallo statico al dinamico, dal fermo immagine all’azione…e, appunto, dal quadro alla scena”. Queste le parole di Lorenza Bavaresco, attrice e formatrice, per raccontare i tre appuntamenti con il laboratorio di teatro nella scuola Kyrkos di Volpago del Montello.

Le storie possono essere ovunque, ma di sicuro accadono da qualche parte e vanno raccontate! Nel corso di scrittura creativa con l’aiuto di Alberto Trentin metteremo al centro il luogo della modernità, la città, di cui ciascuno si farà testimone. Nella scrittura dello stesso luogo emergerà il proprio autentico modo di essere nel mondo, dal 14 maggio nella Biblioteca di Montebelluna. A Castelcucco, dal 19 maggio, Marco Zuin, filmmaker e autore, metterà a disposizione dei giovani partecipanti la sua esperienza per far assaggiare gli aspetti alla base del videomaking e di come organizzare le riprese per la realizzazione di una storia da raccontare per immagini.

Per partecipare l’iscrizione è obbligatoria, basta compilare modulo online pubblicato nel profilo Instagram labo.creativitaincorso. Info: Andreea T3401015688, ElenaT 3484184474 - labo.creativitaincorso@gmail.com.