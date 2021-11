Laboratori aperti al Max Planck per le attività di orientamento

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Laboratori aperti all’istituto Max Planck per i ragazzi che si preparano a scegliere la scuola superiore. La proposta affianca gli openday tradizionali e coinvolge gli studenti interessati ad iscriversi all’Itis e al Liceo scientifico Scienze applicate, invitandoli a partecipare alle presentazioni tenute da insegnanti e allievi nei laboratori di elettronica ed elettrotecnica, di informatica e di chimica-biologia. L’inaugurazione dell’attività, venerdì 12 novembre, ha già riscosso grande successo raccogliendo l’adesione di circa un centinaio di partecipanti, numero massimo consentito dalle norme anti-Covid. Seguiranno altri appuntamenti in laboratorio mercoledì 24 novembre e lunedì 6 dicembre sempre al pomeriggio. Per partecipare è necessario iscriversi mediante il sito internet www.itisplanck.it L’attività è resa possibile dal ritorno a scuola in presenza: dopo tanta Dad i laboratori sono diventati il simbolo della scuola che piace ai ragazzi. Gli studenti interessati a conoscere più da vicino il Planck sono organizzati in gruppi di 15 e durante l’orario pomeridiano partecipano a rotazione alle dimostrazioni che prevedono l’assemblamento di componenti elettronici, prove di programmazione al pc, esperimenti di chimica. Ci saranno anche i ragazzi esperti di robotica del gruppo delle eccellenze di Lego League, vincitori lo scorso giugno del secondo posto nella finale mondiale tenutasi in Grecia. Presenteranno i loro robot e le app create per le competizioni nazionali e internazionali. Proseguono anche gli openday che si terranno online sabato 20 novembre alle ore 15 per il Liceo scientifico e alle ore 17 per l’Istituto tecnico, sabato 4 e 18 dicembre e sabato 15 gennaio (link nel sito internet). Anche se online saranno numerosi gli interventi oltre che della Dirigente Emanuela Pol, anche degli insegnanti e degli studenti per raccontare in diretta la scuola che ha riconquistato gli spazi e la dimensione sociale che la caratterizza.