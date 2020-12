Vandali al Capitello di Sant'Antonio: rubati i soldi delle offerte

Nel fine settimana appena trascorso il capitello di Sant'Antonio a Ponzano Veneto è finito nel mirino dei vandali. Domenica mattina, 20 dicembre, alcuni residenti si sono accorti che il capitello era stato devastato e i pochi euro all'interno della cassetta delle offerte erano spariti.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", l'ipotesi è che i ladri siano entrati in azione tra il tardo pomeriggio e la serata di sabato. Sfondata una delle vetrate laterali dai cui i malviventi hanno fatto irruzione rubando tutte le offerte all'interno della cassettina metallica. A terra, sono stati gettati diversi vasi di fiori in vetro e ceramica con cui il capitello era stato decorato per le feste e un quadretto appeso alla parete. Al di là dei pochi euro rubati dalle offerte, i danni provocati al capitello sono stati ben più gravi. Non appena la notizia è stata diffusa sui social, gli abitanti di Ponzano si sono offerti per dare una mano a sistemare il capitello il prima possibile. Non è l'unico furto avvenuto in paese negli ultimi giorni. Mercoledì scorso i ladri avevano svaligiato una casa a Camalò di Povegliano. Sabato un altro furto era stato sventato a Paderno poche ore prima che il capitello venisse svaligiato.