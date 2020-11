Ladri di epigrafi nella Marca: decine di necrologi spariti

Decine di necrologi rubati il giorno prima dei funerali rompendo, in alcuni casi, anche la bacheca degli annunci funebri. Nel mirino dei ladri è finita l'impresa funebre "Servizi Frè" che, nel 2017, aveva inaugurato la Casa funeraria di Gorgo al Monticano.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", nell'ultimo mese i furti di epigrafi sono avvenuti in almeno cinque comuni della provincia di Treviso: da Gorgo al Monticano, passando per Motta di Livenza e Oderzo, fino a Cessalto, Chiarano e Mansuè. L'aspetto più insolito è che i necrologi rubati erano tutti della "Servizi Frè". I titolari non sono ancora riusciti a risalire all'autore dei furti in serie: più che un danno all'impresa funebre, in questo caso i furti delle epigrafi rappresentano un dolore ancora più grande per i familiari del defunto che vedono sparire il necrologio cartaceo prima del funerale. Decine le epigrafi rubate nelle ultime settimane. "Servizi Frè" ha annunciato che provvederà a riparare le bacheche di annunci funebri che sono state rotte per rubare i necrologi.