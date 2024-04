Lago Film Fest 2024, svelate le date della ventesima edizione

Si accendono i primi riflettori su Lago Film Fest 2024: dal 19 al 27 luglio, nello splendido borgo di Lago, comune di Revine) si terrà la ventesima edizione del festival diventato negli anni un appuntamento irrinunciabile per gli amanti del cinema indipendente.

Proclamata Capitale Europea del Cinema Indipendente per l'anno 2024, Revine Lago si prepara a rendere omaggio, per poco più di una settimana, alla libertà dell'arte cinematografica e all'audacia dei suoi giovani talenti indipendenti. In questi giorni di fine aprile, il festival ha svelato le date ufficiali e le prime immagini che faranno da logo e sfondo alla kermesse. Il festival si presenta come un'epifania capace di ispirare e trasformare, lasciando un'impronta indelebile nei cuori di coloro che osano immergersi nelle sue acque. «Capitale Europea del Cinema Indipendente - spiegano gli organizzatori - è un riconoscimento del nostro impegno nell'incoraggiare la creatività senza confini e nel celebrare l'autenticità delle visioni cinematografiche. Un viaggio straordinario tra proiezioni sulle rive del lago di Revine, passando per incontri, conversazioni e performance che sfidano la realtà, accompagnate da installazioni che catturano l'immaginazione». Un'occasione imperdibile per immergersi nell'arte del cinema. I biglietti per la ventesima edizione saranno messi in vendita già nelle prossime settimane.