Lago Film Fest compie 20 anni: «Sarà un’edizione senza precedenti»

Vent’anni di film sotto le stelle in riva al lago, visioni e progetti rivoluzionari, connessioni, scoperte, grandi talenti e successi: Lago Film Fest, il festival indipendente di cinema organizzato da Piattaforma Lago, celebra quest'anno un anniversario davvero speciale.

Dal 19 al 27 luglio nove giorni di proiezioni, talk, masterclass e un fitto calendario di eventi, per tutte le età, con ospiti nazionali e internazionali. Tra le novità da non perdere: una nuova campagna di comunicazione con l’attrice rivelazione Romana Maggiora Vergano ("C'è ancora domani"), il progetto "Cinema a 20 anni", l’anteprima mondiale del regista Yann Gonzalez e il primo omaggio italiano a Ben Russell. Mercoledì 3 luglio la conferenza stampa di presentazione nella sede della Provincia: sono intervenuti il presidente Stefano Marcon, Massimo Magagnin sindaco di Revine Lago, Viviana Carlet e Carlo Migotto direttori e fondatori di Piattaforma Lago e Lago Film Fest e Iacopo Meghini presidente di Metalmont, azienda main sponsor della rassegna. Insieme a loro anche Alessandro Del Re e Morena Faverin, direttori artistici, Tea Paci, curatrice del festival espanso, Anna Chiara Carlet, responsabile dell’area accessibilità e inclusione, Milena Lamendola, responsabile dell’audience development ed Elena Carnio, coordinatrice di produzione.

Il programma

Saranno 68 i film in concorso di cui 41 diretti da registe donne, 6 concorsi, 38 paesi rappresentati, di cui 6 anteprime mondiali, 3 anteprime internazionali, 1 anteprima europea, 35 anteprime italiane, 15 regionali selezionate tra più di 3mila film, a cui si aggiungono 44 film fuori concorso divisi in focus, fireworks e proiezioni speciali. Non solo cinema, però, al festival ma pure colazioni e aperitivi con i registi, laboratori dagli 0 ai 99 anni, masterclass e, tra un tuffo e l’altro, performance a sorpresa, concerti, escursioni, mostre, installazioni ed eventi a rendere l’esperienza di Lago Film Fest una summa di stimoli che avvicinano il mondo della musica e dell’arte, opportunità di networking e visioni da condividere. Tra le oltre 3mila candidature sono stati selezionati 23 film che confluiranno in un’unica macro-sezione competitiva intitolata "LAGO20", a questa si affiancherà come di consueto il segmento “Triveneto” dedicato ai talenti di Veneto, Trentino e Friuli, il progetto “Lago Original Soundtrack” legato al panorama della colonna sonora con il premio dedicato a Federico Savina, e il “Princípî Award” rivolto ai registi under 25 e alla loro visione artistica. Anche nell’edizione del 2024 non mancheranno i concorsi Unicef, destinati al pubblico del futuro nelle tre categorie: Kids, Teens e Young Adults. Per questa fetta di spettatori, ai bambini e ai ragazzi dai 5 ai 17 anni e alle loro famiglie, saranno poi organizzate visioni speciali, workshop e attività di animazione.

Le giurie

A comporre le giurie importanti nomi nazionali e internazionali, tra cui il celebre Yann Gonzalez, a cui il festival dedicherà un omaggio personale, Lav Diaz, nuovamente atteso a Lago, Nele Wohlatz. E poi ancora Carlos Casas, curatore di Fabrica, con cui continua una fruttuosa partnership, che oltre a decretare il vincitore della sezione “Princípî” porterà al festival un’inedita rappresentanza di opere prodotte nei 30 anni di attività del laboratorio di ricerca trevigiano. Per il Premio “Triveneto”, invece, Lago ospiterà tra gli altri l’attrice veronese Valentina Bellè, giovane volto del cinema italiano e una delle protagoniste della serie di successo “The Good Mothers”. Confermate poi la giuria popolare, la giuria “Local Experts” composta, appunto, da esperti locali di cinema e le giurie Unicef, che vedono proprio il pubblico di giovanissimi incontrare i registi e votare la propria pellicola preferita. Tra i grandi annunci del ventennale di Lago Film Fest, non possono mancare i film ancora da scoprire e le proiezioni speciali, a partire dall’omaggio – il primo in Italia – a Ben Russell, il più famoso regista di ricerca americano degli ultimi 25 anni. Per celebrare il suo illimitato talento, che lo ha condotto nei contesti più illustri del mondo cinematografico e dell’arte contemporanea, saranno proiettate tutte le sue opere più iconiche.

Biglietti

Lago Film Fest ha pensato a delle formule di abbonamento per rendere l’intera rassegna ancora più accessibile. Con soli 15 euro si potrà godere di tutte le attività della kermesse, dai film agli incontri, dai laboratori alle masterclass. Inoltre, ingresso gratuito per gli under 18 e i residenti nel comune di Revine Lago.

Eventi collaterali

Non solo il cinema sarà l’ingrediente di questa edizione, infatti, ma anche i talk, come quello sulla sostenibilità e l’ecofemminismo tenuto dall’influencer veneta Alice Pomiato, o i concerti e le performance prima del tramonto e sotto le stelle. Attesi gli show di Marta Del Grandi e il suo Fossick Project e di Luca Bottigliero, che accompagnerà con la sua batteria il calare del sipario sul festival. In aggiunta, la kermesse realizzerà delle installazioni fuori e dentro i confini di Revine. A questo proposito, una delle novità sarà il Padiglione Satellite collocato nell’azienda Metalmont, main sponsor del festival, che diventerà uno spazio espositivo museale e performativo. Il festival, che anno dopo anno ha fatto del piccolo borgo che lo ospita una casa e un fertile giardino di idee e suggestioni, ridisegna gli spazi anche nell’ottica di reagire al cambiamento climatico. Per cui, tutti i film saranno visibili pure in streaming o in raccolte location che verranno allestite in caso di pioggia. Inoltre, nel “Contemporary Capannone” sarà allestita un’area food a km 0.

I commenti

«Come Provincia è un piacere sostenere un festival che in questi vent’anni non ha mai smesso di dimostrare passione, competenza e tenacia. Il mio plauso va all’intera organizzazione che nel tempo è riuscita a fare rete e a costruire un progetto cinematografico unico nel suo genere, che valorizza la comunità ed è espressione di illimitata creatività e impegno» le parole di Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso.

«In questi vent’anni Lago Film Fest ha cambiato il volto di Revine Lago, da piccolo borgo a luogo di incontro di talenti internazionali, crocevia di culture e oggi anche ‘Capitale Europea del Cinema Indipendente 2024’. Siamo entusiasti dei risultati raggiunti e sicuri che molto altro è ancora in serbo per il futuro. Non mi resta, quindi, che invitare tutti a venire a trovarci e a farsi trascinare dallo spirito coinvolgente del festival» aggiunge Massimo Magagnin, sindaco di Revine.

Viviana Carlet, fondatrice di Piattaforma Lago e Lago Film Fest commenta: «Ho immaginato la gente del mio paese uscire di casa con una sedia, scendere in riva al lago, davanti a uno schermo immerso nel lago, per vedere qualcosa che non si era mai visto prima nel piccolo borgo: un cinema sotto le stelle. Ho raccontato questa visione vent’anni fa a un po’ di amici. Questa si è poi trasformata nel Lago Film Fest, un sogno condiviso che non ha mai smesso di crescere. A venti anni di distanza è diventata una realtà consolidata che unisce contenuto artistico di alto livello a un’esperienza di fruizione unica. Un progetto che ha un impatto importante dal punto di vista culturale, sociale e turistico».

Carlo Migotto, co-direttore del Lago Film Fest e Piattaforma Lago, conclude: «Dopo due anni di assestamento il festival ritorna ad occupare l’intero borgo e allarga l'offerta affiancando alle proiezioni nelle tre sale a cielo aperto in riva al lago una ricca programmazione di concerti, performance di danza, laboratori per adulti e bambini ed eventi speciali. Le vie del borgo tornano a popolarsi per un festival da vivere dal primo tuffo del mattino fino all’ultima proiezione in riva al Lago, sotto le stelle».