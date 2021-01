Lavori in corso all'ufficio postale di Lancenigo

Poste Italiane comunica che per consentire lavori di realizzazione di una nuova sala consulenza ed altri interventi di manutenzione, l’ufficio postale di Lancenigo in via Solferino, chiuderà da giovedì 7 a venerdì 22 gennaio 2021. Nei giorni di chiusura, i residenti potranno rivolgersi al vicino ufficio postale di Villorba, via Solferino, il cui orario di apertura sarà ampliato fino alle 19.05 dal lunedì a venerdì (apertura alle 8.20; sabato: 8.20 – 13.35).

Saranno disponibili anche gli ufficio postali di Vascon (via Battisti), Ponzano 1 (via Burlini), Ponzano (via Cicogna), Vascon (via Battisti), Carbonera (via Roma), Treviso 6 (Santa Maria del Rovere) tutti dotati di sportello automatico Postamat. L’ufficio postale centrale di Lancenigo riaprirà sabato 23 gennaio.