La Lancia Fulvia di Conegliano porta fortuna: vincita al Lotto con i numeri della targa

L'ormai nota Lancia Fulvia di Conegliano, parcheggiata da 47 anni in via Zamboni, è ora anche portatrice di grande fortuna. Recentemente il mezzo è stato spostato da un carro attrezzi per esporla in uno spazio dedicato al salone "Auto Moto d'epoca 2021" di Padova prima di essere ristrutturata in una officina di Vicenza, ma nonostante questo la sua storia si riempie oggi di una ulteriore casella di pregio. Nelle scorse settimane, infatti, i numeri di targa (“Tv 202277”) della Fulvia dei coniugi Fregolent sono stati giocati al Lotto in una ricevitoria di Palermo, risultando incredibilmente vincenti nell'estrazione del 9 ottobre. Come riportato da "Virgilio Motori", infatti, i numeri 20, 22 e 77 sono stati i primi tre estratti sulla ruota nazionale, l’undicesima del Lotto e unica non abbinata ad una città. Un terno secco che ha così fatto la fortuna del tabaccaio che, con una puntata da solo 1 euro secco su terno, ha vinto ben 4.500 euro.