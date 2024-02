Concorso di architettura per nuovo quartiere a Barcellona: premiata una trevigiana

Creatività, passione, unite a un background di studio universitario di altissimo livello: due giovani venete hanno portato la nostra regione, con altre due colleghe italiane e altri ragazzi, nell’olimpo dell’architettura mondiale. Barcellona potrà cambiare il volto di un grande quartiere anche grazie a loro.

Lara Paloma Gaia Gallonetto, trevigiana, ed Elisa Scattolin, veneziana, hanno fatto parte del gruppo di architetti e paesaggisti italiani che hanno vinto in Spagna per la prima volta dopo 34 anni il concorso di progettazione europeo Europan E17. Hanno conquistato il primo posto, con un progetto di riqualificazione del popolare quartiere Besós e Maresme, a Barcellona. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha rivolto questo messaggio alle due professioniste rientrare da poco dalla Spagna. «Lara Paloma Gaia ed Elisa sono impegnate nella loro attività professionale nel nostro territorio, fatto che non può che renderci felici. Ma ben rappresentano le nuove generazioni di professionisti del nostro Veneto, che sempre più hanno rapporti internazionali di alto livello, ampliando gli orizzonti culturali e produttivi delle nostre terre, che da questi scambi non possono che trarre giovamento. Queste due giovani, ma in generale tutti i partecipanti al progetto vincitore del premio, hanno un ruolo di ‘ambassador’ del saper fare veneto, capace di unire grande capacità di visione con una straordinaria vocazione artistica e culturale» termina il Governatore.