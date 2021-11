“Lasciamoci il nulla per questo infinito”: ecco il nuovo album del cantautore Willy Wonka Was Weird

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

"Lasciamoci il nulla per questo infinito" è un percorso della vita di Willy Wonka Was Weird, che inizia dal passato e che vive nel presente, attraversando il futuro. Gli piace immaginarlo come una serie di foto appese nella camera oscura, dove alcune sono visibili e pronte, altre invece sono nascoste, stanno per prendere forma, e non sai cosa uscirà e nemmeno quello che hai fatto.È un lavoro che nella parte iniziale parla di perdite, mentre in quella finale ci sono le riconquiste, sempre con un'occhio di riguardo ai demoni che lo accompagnano e che lo nutrono.Il disco è stato registrato nello storico studio Natural Head Quarter di Ferrara (dove sono nati capolavori della musica indipendente italiana) da Michele Guberti con la produzione artistica di Massimiliano Lambertini, Michele Guberti e Manuele Fusaroli (Zen Circus, Tre Allegri Ragazzi Morti, Il Teatro Degli Orrori, Le Luci Della Centrale Elettrica, Nada, Management, e tanti altri).

Inoltre, il nuovo lavoro discografico, vede la partecipazione alla voce in alcuni brani della cantautrice Desta. Tracklist: 01 Il suicidio della notte, 02 Cala la nebbia a Sedriano, 03 Di(o)dio, 04 Nato sotto il segno di nessuno, 05 Sorridere a Berlino, 06 Lasciamoci il nulla per questo infinito Willy Wonka Was Weird è un progetto solista di Paolo Modolo, nel passato membro degli In My June e della noise/core band Anarcotici.Ad ottobre 2019 esce per (R)esisto Distribuzione l'album d'esordio "022016032019", registrato e prodotto da Tommaso Mantelli al Lesder Studio di Treviso.Il lavoro viene accolto positivamente, con larghi consensi dalla stampa di settore e vengono estratti due singoli, "Marzo 2019" e "Muro Di Tempo (Anarchici Della Pulizia)".Cominciano i primi concerti in supporto al disco e nonostante l'emergenza Coronavirus, le esibizioni continuano attraverso i canali streaming, supportando alcune iniziative di spessore come quella del MEI.

A settembre 2020 esce "Lisa ha 16 anni", cover dei Sick Tamburo, registrata per la compilation "Parlami Per Sempre", un'iniziativa creata dallo staff del web magazine All You Need Is Punk in ricordo di Elisabetta Imelio, venuta a mancare pochi mesi prima.Ad Ottobre 2020 il cantautore trevigiano entra nello storico Natural Head Quarter Studio di Ferrara per registrare il nuovo lavoro con Michele Guberti e la produzione artistica di Massaga Produzioni (Massimiliano Lambertini, Manuele Fusaroli).Nei primi mesi del 2021 escono i due singoli “Di(o)dio” e “Cala la nebbia a Sedriano”, estratti del nuovo album, disponibile dal 29 ottobre 2021, distribuito da (R)esisto. Crediti Registrato e mixato da Michele Guberti presso il Natural HeadQuarter Studio di Ferrara Prodotto da: Michele Guberti, Manuele Fusaroli, Massimiliano Lambertini e Willy Wonka Was Weird. Distribuzione e promozione: (R)esisto.