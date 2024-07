Caso listeria, Latterie Vicentine non produce il formaggio Monte Veronese Dop

La cooperativa Latterie Vicentine di Bressanvido (VI) non produce il formaggio Monte Veronese Dop, ritirato dal mercato per rischio listeria nei giorni scorsi. Latterie Vicentine ha inviato alla nostra redazione una spiegazione dell'accaduto, per chiarire la posizione e le attività dell'azienda. Latterie Vicentine esegue esclusivamente l'attività di confezionamento del porzionato Monte Veronese DOP per conto terzi. Come indicato chiaramente in etichetta, Latterie Vicentine si occupa solo del porzionamento e confezionamento del Monte Veronese e ha effettuato i controlli igienico-sanitari presso il proprio laboratorio analisi e ha rilevato la presenza di listeria nel lotto poi richiamato.

Latterie Vicentine ha prontamente segnalato il problema agli organismi di vigilanza competenti e ha attuato tutte le procedure necessarie per il richiamo, ritiro e blocco del lotto incriminato. Latterie Vicentine inoltre ha sede in via San Benedetto 19 a Bressanvido e non ha alcun legame con il caseificio di Vedelago.

E' importante specificare che il formaggio richiamato è stato prodotto da un altro caseificio e commercializzato per un’importante catena della GDO. Latterie Vicentine non acquista né vende il Monte Veronese. Riteniamo fondamentale che venga pubblicata una rettifica ufficiale in quanto i lettori che hanno già letto la notizia certamente non la ricercheranno più, pertanto solo una nuova pubblicazione ci permetterebbe la divulgazione corretta dei fatti realmente accaduti. Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione necessaria.