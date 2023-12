Malore in casa, il sorriso di Laura si spegne a soli 26 anni

In meno di 24 ore Laura Borina è mancata all'affetto dei suoi cari: aveva solo 26 anni e chi l'aveva conosciuta oggi non riesce a capacitarsi di questa tragedia. Originaria di San Biagio di Callalta, Laura stava per laurearsi in Lingue a Ca' Foscari. Le mancava un solo esame prima della laurea.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", lunedì sera la giovane si trovava a Venezia a casa del fidanzato Enea quando, all'improvviso, ha iniziato a sentirsi male non riuscendo quasi più a parlare. Immediata la corsa all'ospedale civile del capoluogo lagunare dove la giovane viene tenuta in osservazione nel reparto di Unità coronarica. Le analisi del sangue indicano come unico valore anomalo un'evidente anemia. Nel frattempo a Venezia arrivano i genitori di Laura, Luciano e Flora, che dopo aver parlato con i medici decidono di tornare a casa dal momento che Laura avrebbe dovuto passare la notte in osservazione. La mattina successiva però avviene la tragedia: quando i genitori chiamano l'ospedale verso mezzogiorno si sentono rispondere che la 26enne ha avuto un peggioramento improvviso, un crollo dei valori che l'avrebbe portata ad avere un aneurisma cerebrale. Alle 13 di martedì 19 dicembre Laura viene dichiarata morta. L'Usl ha assicurato che svolgerà tutti gli accertamenti necessari sulla vicenda, mentre i familiari avrebbero chiesto l'autopsia prima di fissare la data dei funerali. A San Biagio di Callalta la famiglia di Laura è molto conosciuta: la 26enne viveva a Venezia con il fidanzato. Diplomata al Mazzotti di Treviso, aveva lavorato all'Hard Rock Cafè dietro piazza San Marco per pagarsi gli studi e l'affitto. Una tragedia che a San Biagio ha lasciato tutti senza parole.