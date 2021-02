Istituto Felissent in lutto: morta la vicepreside Laura Fantuzi

Tragedia imprivvisa per l'istituto comprensivo "Gian Giacomo Felissent" di Treviso. Giovedì mattina, 11 febbraio, è morta a soli 56 anni la collaboratrice del dirigente scolastico, Laura Fantuzi.

Professoressa di inglese, era originaria di Roma ma viveva da anni in Borgo Cavour a Treviso insieme ai due amati figli. Venerdì scorso, 5 febbraio, il suo ultimo giorno di lavoro a scuola. Da inizio settimana l'insegnante si era presa qualche giorno di permesso per malattia fino a ieri mattina, quando è mancata improvvisamente all'affetto dei suoi cari. Dal 2015 era stata nominata vicepreside della Felissent al fianco dell'allora dirigente scolastico, Mario Dalle Carbonare. Un male fulminante non le ha dato via di scampo. «Siamo rimasti tutti senza parole» commentano oggi insegnanti e collaboratori dell'istituto scolastico. Enorme il suo impegno per il mondo della scuola: in prima linea nel progetto "Kepler 5-14", coinvolgeva gli studenti in gare di matematica e certificazioni linguistiche. Donna discreta ed elegante, lascia un ricordo indelebile nelle centinaia di studenti ed ex alunni a cui aveva insegnato inglese. La data dei funerali verrà fissata nelle prossime ore.