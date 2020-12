Vedelago, la sindaca Andretta si laurea con una tesi sul Covid

Cristina Andretta, sindaco di Vedelago, si è laureata giovedì 17 dicembre in Scienze politiche e delle relazioni internazionali. La discussione delle tesi è avvenuta in modalità virtuale e a distanza dall'ufficio del sindaco in municipio.

Collegata con il relatore, il controrelatore e il presidente della Commissione, il primo cittadino ha illustrato la sua tesi su un tema attualissimo: "L’impatto economico dell’emergenza Covid sui Comuni del Veneto - L’esperienza del Comune di Vedelago" che riassume questi dieci mesi di emergenza vissuti dal punto di vista di amministratore. Nelle ultime settimane la Andretta era risultata positiva proprio al Covid, vivendo in prima persona l'isolamento domiciliare. Questo il commento al termine della discussione: «Un traguardo che conclude un percorso impegnativo fatto di notti e ritagli di tempo a studiare per i vari esami dovendo conciliare impegni familiari, istituzionali e professionali e un sogno che si corona dopo tanti sacrifici con un voto inaspettato e che ripaga delle tante fatiche: 94 su100».