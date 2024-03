Lavori a Castello Roganzuolo nelle arterie comunali e riqualificazione delle strade “bianche”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

L’amministrazione comunale di San Fior sta completando, con la sostituzione della staccionata di Via Gardin a Castello Roganzuolo, che avverrà entro la fine di questo mese, una serie di interventi già eseguiti che riguardano la messa in sicurezza di alcune arterie cittadine. Le opere, dal valore complessivo di circa 170.000 euro, di cui € 70.000 proveniente da un contributo statale, coinvolgono le seguenti strade comunali: Via Gardin, Via Rividella, Via Cal del Vallon, Via Pomponio Amalteo a Castello Roganzuolo e Via Serravalle e Via Mel a San Fior di Sopra. Innanzitutto, per un necessario adeguamento alle norme del codice della strada, sono stati risistemati i ponti di Via Serravalle, Via Rividella e Via Cal del Valon e sono state sostituite le staccionate in legno, che fino a questo momento non erano a norma di legge, con parapetti e guard-rail in “corten” in Via Serravalle e Via Mel. Entro la fine del mese, inoltre, verranno eseguiti i medesimi lavori anche in Via Gardin. A questi Interventi, ricorda l’assessore ai Lavori Pubblici Diego Zanin, “vanno a sommarsi altri 100.000 euro per la riqualificazione delle strade bianche in contesto paesaggistico, lavori che verrano anche questi eseguiti entro la fine del mese. A Castello Roganzuolo, infatti, – continua l’assessore – grazie ad un contributo regionale di circa 70.000 euro, ottenuto da questa amministrazione a seguito degli eventi atmosferici degli ultimi mesi, inizieranno e si concluderanno entro la fine di marzo i lavori di ripristino della viabilità comunale di interesse paesaggistico, storico-artistico, religioso e a valenza turistica. Nello specifico, questi interventi riguarderanno la sistemazione della pavimentazione esistente mediante la realizzazione di una nuova pavimentazione rigida in terra stabilizzata (con cemento), ottenuta utilizzando e lavorando il materiale originale presente sul posto. Le strade comunali interessate da questo intervento - conclude Zanin - sono Via Moranda Alta, Via Cal del Vallon e Via Sante Cancian, per un totale di un chilometro di percorso, con la finalità di valorizzare ulteriormente le nostre arterie comunali in zona paesaggistica”.