Lavori all'acquedotto in via Montello: importanti modifiche alla viabilità

Dureranno quasi venti giorni i lavori di Alto Trevigiano Servizi per la sostituzione della condotta idropotabile in via Montello, la strada che collega il centro di Montebelluna con la frazione di Biadene.

Per poterli eseguire si renderà necessario modificare la viabilità nel tratto compreso dalla rotatoria di Viale Matteotti all’intersezione con Vial d’Amore dal 24 agosto all’11 settembre. I lavori e l’ingombro dei mezzi utilizzati occuperanno per un primo periodo una corsia di marcia e per un secondo periodo tutta la carreggiata stradale, per cui verrà dapprima istituito un senso unico e in un secondo momento la chiusura completa della strada. Più nello specifico: durante la prima fase, che durerà presumibilmente dal 24 al 28 agosto, viene istituito il senso unico in direzione centro – Biadene in via Montello, nel tratto dalla rotatoria con Viale Matteotti all’intersezione con Vial D’Amore. In questo periodo – a causa dell’istituzione del senso unico in direzione sud-nord - i veicoli provenienti da Biadene percorrenti la Via Montello saranno così deviati: in direzione “centro”, verso la Via XXIV Maggio – Corso Mazzini – Via Pastro; in direzione “ospedale”, verso il Vial d’Amore – Via Zuccareda – Via Paleoveneti – Via S. Maria in Colle – Via Legrenzi.

Nella seconda fase, che durerà presumibilmente dal 31 agosto all’11 settembre, verrà sospeso il transito veicolare in via Montello, nel tratto dalla rotatoria con Viale Matteotti all’intersezione con Vial D’Amore. In questo caso, la chiusura di Via Montello prevede le seguenti deviazioni: i veicoli provenienti da Biadene, percorrenti la Via Montello saranno deviati in direzione “centro”, verso la Via XXIV Maggio – Corso Mazzini – Via Pastro o in direzione “ospedale”, verso il Vial d’Amore – Via Zuccareda – Via Paleoveneti – Via S. Maria in Colle – Via Legrenzi. I veicoli provenienti da Via Roma saranno deviati in direzione “Biadene” verso Corso Mazzini (direzione stazione ferroviaria) – rotatoria di Piazza IV Novembre – Via XXIV Maggio. I veicoli provenienti da Viale Matteotti saranno deviati in direzione “Biadene” verso Via Dalmazia e percorrenza sull’anello viario a senso unico attorno al centro storico fino alla Via Roma per proseguire sulle deviazioni previste dal punto 2).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Commenta il sindaco, Marzio Favero: «Chiediamo pazienza ai residenti e ai cittadini che abitualmente utilizzano via Montello per entrare ed accedere alla città da nord. La buona notizia è però che il cantiere di Ats è previsto si chiuderà prima dell’avvio delle attività scolastiche quando inevitabilmente anche il traffico veicolare si fa più intenso. Si tratta inoltre di un intervento programmato in un periodo ottimale visto che i lavori di sostituzione della condotta idropotabile saranno seguiti da un intervento complessivo di asfaltatura da parte del Comune come previsto nel progetto di manutenzione straordinaria strade comunali da 250mila euro approvato a luglio».