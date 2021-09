Al via lunedì i lavori per il 2° stralcio della ciclopedonale di Negrisia

Continua l’opera dell’Amministrazione comunale di Ponte di Piave per la messa in sicurezza delle strade cittadine. Il prossimo step riguarda infatti la realizzazione del 2° stralcio del percorso ciclopedonale in Via Chiesa a Negrisia. “L’intervento – ha dichiarato il Sindaco Paola Roma – risponde ad una esigenza manifestata dai cittadini ed è stata oggetto anche di contributo da parte del Ministero; siamo consapevoli dell’importanza di una mobilità sostenibile senza perdere l’obiettivo principale che è quello di garantire ai cittadini, nei percorsi casa – scuola o casa – lavoro, di muoversi in sicurezza. La pista ciclabile andrà a servire una zona strategica della frazione di Negrisia e costituisce inoltre una opportunità di sviluppo turistico sostenibile a collegamento di aree di pregio ambientale e culturale. Si tratta di un ulteriore tassello che va ad integrare il sistema delle piste ciclabili; auspico – conclude Roma - che, una volta terminati i lavori, la bicicletta venga utilizzata come mezzo di trasporto quotidiano all’interno del tessuto urbano. Ringrazio l’Ing. Scaramel, progettista e direttore dei lavori che sono stati appaltati alla ditta Costruzioni Generali Biasuzzi di Ponzano Veneto”. L’importo totale del progetto ammonta ad euro 300.000 di cui 140.000 con fondi derivanti da contributo ministeriale. Ci scusiamo fin d’ora per gli eventuali disagi che potessero venire arrecati.