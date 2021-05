Cartelli stradali sovrastati dal fogliame delle piante: interviene la polizia locale

«Sono soddisfatto e ringrazio l'Amministrazione comunale per l'attenzione e l'interessamento dimostrati. Dopo il sopralluogo avvenuto nella giornata di mercoledì con la polizia locale, stamattina gli operai dei lavori pubblici sono intervenuti a sistemare la cartellonistica stradale presente in via Bianchini mentre nei prossimi giorni è in previsione il taglio del fogliame di alcune piante della zona». Commenta così Enrico Renosto, referente dell'associazione trevigiana Quartieri Vivi e Attivi, l'intervento nelle ultime ore dei tecnici del Comune nel quartiere di Santa Bona.

«In via Bianchini da un lato la vegetazione copre completamente la cartellonistica stradale, dall'altro il cartello del senso unico era mal posizionato e non visibile dagli utenti - continua Renosto - Inoltre, negli ultimi giorni è riaffiorato il problema dell'erba alta nei cigli delle strade e lungo i marciapiedi e i fossati nella zona di via Ronchese e non solo. Nel weekend scorso però, assieme ai tecnici comunali, abbiamo svolto un sopralluogo in tutto il quartiere di Santa Bona, oltre che a San liberale e a San Paolo, e abbiamo notato che gli interventi necessari sono diversi, tanto che molti sono già stati messi in agenda, come il taglio dell'erba superflua per il quale è stato garantito un celere intervento. Inoltre, nelle scorse ore è stata completata anche la manutenzione della fontana in via Ronchese così da evitare possibili futuri intasamenti. In ogni caso, più siamo a segnalare situazioni di degrado come queste, più riusciamo a monitorare meglio il territorio e risolvere, laddove possibile, le criticità dei nostri quartieri».