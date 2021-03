Cantiere in Via Silvio Pellico: traffico bloccato per due giorni

Succede a Montebelluna dove, da giovedì 11 marzo, la circolazione verrà sospesa per i lavori di Fastweb. Scavo da spostare per la presenza di una canaletta non segnalata

Giovedì 11 e venerdì 12 marzo traffico bloccato, eccetto frontisti, mezzi di soccorso e forze dell’ordine in via Silvio Pellico nel tratto di strada compreso tra i civici 17 e 38D. La chiusura si è resa necessaria per garantire lo svolgimento in sicurezza dei lavori avviati in questi giorni da Fastweb.

Nello stesso tratto dallo scorso 1° marzo era già previsto il restringimento di carreggiata ed il divieto di sosta con rimozione forzata (che rimane anche in questi giorni), ma la sospensione del traffico si rende necessaria ora per consentire alla ditta di spostare lo scavo in modo da non intercettare una vecchia canaletta dell'acqua la cui presenza non era stata segnalata.