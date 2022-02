Lavori in Feltrina Nord, modifiche al traffico mercoledì mattina

Mercoledì 16 febbraio, per consentire i lavori di tombinamento di un tratto di canale consortile in corrispondenza del civico 36 di Via Feltrina Nord per la realizzazione di un nuovo accesso carraio, la viabilità subirà le seguenti modifiche:

Dalle ore 8:30 alle 12 traffico sospeso dall'intersezione con Via Col di lana all'intersezione con Via Erizzo (al tratto di via Feltrina nord intercluso al traffico, avranno libero accesso i frontisti, i mezzi pesanti ed i mezzi di trasporto pubblico).

Inoltre, dalle ore 12 alle 17, sarà istituito il senso unico alternato regolamentato a mezzo movieri in via Feltrina nord, in corrispondenza del civico 36.