La fontana della in Piazza Dammarie-les-Lys ha un nuovo look grazie agli studenti

Nuovo look a Montebelluna per la fontana della Piazza Dammarie-les-Lys e a rifarlo saranno alcuni studenti “Centro Edilizia Treviso C.E.Tre - Formazione Lavoro Sicurezza” di Treviso. L’operazione è resa possibile grazie alla convenzione siglata tra il Comune di Montebelluna e il centro di formazione trevigiano che ha accolto la proposta dell’amministrazione mettendo a disposizione alcuni studenti del percorso di qualifica di “Operatore Edile”. I ragazzi coinvolti sono gli studenti delle seconde e delle terze che nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì prossimo - sotto la guida di un istruttore tecnico del C.E.Tre - provvederanno ad eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, in particolare l’intonacatura, la tinteggiatura e della resinatura del manufatto che ormai conta circa trent’anni da quando è stato inaugurato.

Oltre a predisporre il cantiere, gli studenti avranno anche il compito di differenziare e stoccare eventuali materiali di risulta delle demolizioni all’interno di un’apposita area messa a disposizione dal Comune. Commenta il sindaco, Adalberto Bordin: “Prosegue e si amplia la collaborazione del Comune con gli istituti scolastici del territorio. Dopo le recenti sinergie con alcune classi dell’Istituto Einaudi-Scarpa che ha lavorando e sta lavorando per produrre una serie di loghi istituzionali per diverse iniziative comunali, e quella con il Liceo Veronese che proprio domenica vedrà alcuni suoi studenti fare da guida al MeVe, ora è la volta Centro Edilizia Treviso C.E.Tre - Formazione Lavoro Sicurezza” di Treviso che per la prima volta mette a disposizione le teste e le braccia dei suoi allievi per un intervento che andrà a migliorare il decoro della piazza all’ingresso del Museo Civico. Ed il valore aggiunto di questa operazione - già molto significativa da punto rivista formativo - è che sarà a costo zero per il Comune”.

Dichiara il vicesindaco, Claudio Borgia: “Dopo l’ultimo intervento di manutenzione eseguito lo scorso anno con la sostituzione delle pompe, ora finalmente la fontana può essere sistemata anche dal punto di vista strutturale grazie all’intervento degli studenti del C.E.Tre. E’ una sinergia in cui crediamo molto perché permette ai ragazzi di sperimentare concretamente quanto hanno studiato sui libri, mettendo in pratica le conoscenze, scontrandosi con le criticità e gli imprevisti del cantiere. Non meno importante, gli studenti si troveranno a dover osservare e applicare le norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, tema purtroppo sempre attuale e mai promosso a sufficienza. Mi auguro a questa esperienza seguano altre collaborazioni con il mondo della scuola anche nell’ambito della gestione del territorio e della tutela ambientale in senso più generale”.