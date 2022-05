A27, ripartono i lavori alla Galleria Monte Baldo: «Cantiere solo nei giorni feriali»

Sulla A27 Mestre-Belluno, a partire dalla mezzanotte di domenica 22 maggio, riprenderanno i lavori di ammodernamento nella galleria Monte Baldo sud, situata tra Vittorio Veneto nord e Vittorio Veneto sud.

Per consentire il prosieguo delle attività, verrà attivato, dalla mezzanotte di lunedì alle 18 del venerdì, uno scambio di carreggiata all’altezza del fornice che garantirà comunque la transitabilità del tratto in entrambi i sensi di marcia. Al fine di agevolare gli utenti, inoltre, è stato condiviso con le Istituzioni del territorio un cronoprogramma dei lavori che prevede la rimozione del cantiere, non solo nei fine settimana, ma anche in occasione del ponte del 2 giugno e per la settimana di Ferragosto. I lavori effettuati nella galleria Monte Baldo rientrano nell’ambito del programma di ammodernamento che Autostrade per l’Italia, in condivisione con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, ha avviato sull’intera rete in gestione.