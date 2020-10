Lavori sulla pavimentazione della A28: da stanotte cantieri tra Conegliano e Porcia

Non solo terza corsia. La rete autostradale di Autovie è interessata in questi giorni da alcuni lavori di manutenzione e risanamento della pavimentazione. Il primo cantiere ha riguardato un tratto di due chilometri della A4 - compreso tra lo svincolo di Duino (TS) e di Monfalcone (GO) – con conseguente scambio di carreggiata e deviazione del flusso del traffico sulla corsia di marcia opposta a dove si sono svolti i lavori. L’intervento terminerà alle ore 24 di domenica notte.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il secondo cantiere prenderà il via alle ore 02.00 di lunedì e terminerà alle ore 22 di sabato 31 ottobre e riguarderà un tratto di cinque chilometri della A28 (Conegliano – Portogruaro) in direzione Portogruaro, compreso tra gli svincoli di Fontanafredda e Porcia (PN). Anche in questo caso il traffico verrà deviato sulla corsia di marcia opposta ai lavori. Pertanto, in quei giorni chi è diretto a Portogruaro non potrà immettersi sulla A28 allo svincolo di Fontanafredda. Chi proviene da Conegliano, e viaggia in direzione Portogruaro, non potrà dunque uscire a Porcia.