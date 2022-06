Sostituzione del porfido in Via D'Annunzio: un mese di lavori

Lunedì 13 giugno inizieranno i lavori di rifacimento del porfido in via Gabriele d’Annunzio, nel tratto di strada tra viale Cesare Battisti e Piazza Pio X. L'intervento, che terminerà venerdì 15 luglio, interesserà il sedime stradale della via e l’area di intersezione con Via Risorgimento. In programma la rimozione della pavimentazione esistente, la verifica ed il consolidamento della fondazione stradale e la posa della nuova pavimentazione, sempre in porfido.

La viabilità subirà alcune importanti modifiche: in particolare, i soli mezzi di massa inferiore a 35 quintali, dovranno percorrere via del Bagattino e poi svoltare a destra per Via Isola di Mezzo e potranno raggiungere piazza Pio X attraverso il Vicolo Isola di Mezzo dove sarà invertito il senso di marcia. L'accesso pedonale alle residenze ed agli esercizi presenti sarà sempre garantito, mentre l’accesso dei veicoli ai passi carrai e il transito dei mezzi adibiti al rifornimento delle merci diretti alle attività commerciali, sarà garantito compatibilmente con l’andamento dei lavori. Per consentire il transito dei mezzi pubblici sarà istituito un divieto di sosta all’intersezione tra via Risorgimento e via del Bagattino, in via Longhin e via Risorgimento.