Paese, nuovo acquedotto e rete fognaria in Via Fratelli Cervi: lavori al via

Inizieranno mercoledì 23 febbraio, i lavori per il rifacimento della rete fognaria e idropotabile in via Fratelli Cervi a Paese. Obiettivi del progetto: limitare le perdite di rete di acquedotto, oggetto di numerosi interventi di riparazione negli anni, e aumentare la capacità ricettiva delle condutture di raccolta dei reflui che risulta attualmente sottodimensionata per il numero di utenze allacciate, oltre a presentare collassamenti e avvallamenti; tale situazione ha comportato la necessità da parte di Ats di procedere con diversi interventi di espurgo. Da qui la decisione di procedere con il rinnovamento delle condutture. Nello specifico, verranno sostituiti 310 metri di rete di acquedotto (con rifacimento dei nodi idraulici e di tutti gli allacciamenti prospicenti il tratto di strada interessata dai lavori), oltre all’installazione dei pozzetti utenza per l’alloggiamento dei contatori al limite delle proprietà private, così come prevede il regolamento di Ats. Inoltre, saranno sostituiti 270 metri di rete fognaria. L’investimento complessivo da parte dell’azienda è di 187mila euro. Durante i lavori la strada sarà completamente chiusa al traffico, con eccezione di pedoni e ciclisti.

I commenti

«L'opera consentirà di limitare notevolmente i disagi per i cittadini per quanto riguarda l’erogazione di acqua potabile e il servizio fognatura - spiega il presidente di Ats, Fabio Vettori - Tutto ciò, inoltre, si tradurrà in benefici sia per il risparmio della risorsa idrica che per la tutela dell’ambiente». Il sindaco di Paese, Katia Uberti, conclude: «Il riammodernamento delle reti è stato progettato in sinergia con Ats per ridurre drasticamente i necessari interventi di manutenzione. In quest’ottica, siamo sicuri che i cittadini sapranno comprendere i disagi causati dalla chiusura della strada al traffico veicolare nei mesi di realizzazione del cantiere».