Messa in sicurezza delle strade a San Nicolò: «Manutenzione straordinaria»

Continua l’opera di messa in sicurezza delle strade di Ponte di Piave attraverso i lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti stradali con specifico riferimento alla rete viaria di competenza comunale in località Case Frison (via San Lorenzet) nella frazione di San Nicolò.

«Continuano gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza - spiega il sindaco Paola Roma - questo è sempre stato uno degli obiettivi principali di questa amministrazione. L'intervento si inserisce nel contesto degli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti nel capoluogo e nelle frazioni, i lavori, che sono già iniziati gli scorsi giorni, sono stati affidati alla Ditta Brussi Costruzioni S.r.l. per un importo complessivo del valore di 57mila euro». Oltre ai lavori di manutenzione straordinaria verranno anche installati i punti luce nei tratti stradali, in linea con il programma degli interventi posti in essere .L'amministrazione comunale si scusa con la cittadinanza per gli eventuali disagi che potrebbero venire a verificarsi durante l’esecuzione degli interventi.