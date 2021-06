Proseguono a spron battuto i lavori della nuova palestra del “Nightingale”

La nuova palestra servirà la scuola, ma non solo: disporrà infatti di una tribuna da 368 posti omologata dal Coni per gare nazionali

Proseguono a spron battuto i lavori per la nuova palestra dell’Istituto “Florence Nightingale”, operazione da oltre 3 milioni di euro (550.000 dal Comune, 1,8 milioni di fondi Miur e il resto fondi propri della Provincia) in carico alla ditta Dalla Libera di Castelcucco. La nuova palestra servirà la scuola, ma non solo: disporrà infatti di una tribuna da 368 posti omologata dal Coni per gare nazionali. A soli 3 mesi dalla posa della prima pietra, l’opera è in grande stato di avanzamento ed entro fine anno potrebbe già essere utilizzata dagli studenti.