Incidenti sul lavoro, domenica la celebrazione per commemorare le vittime

L'associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro – sezione territoriale di Treviso organizza la 73esima “Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro” domenica 8 ottobre a Spresiano presso la chiesa parrocchiale della Santissima Trinità. La messa di commemorazione dei Caduti sul lavoro sarà officiata dal Vescovo di Treviso Monsignor Michele Tomasi alle ore 10.15. Seguirà cerimonia civile nella sala consiliare del Municipio di Spresiano alla presenza del Prefetto Angelo Sidoti, del presidente della Provincia Stefano Marcon, del sindaco di Spresiano Marco Della Pietra, del direttore dell'INAIL Donatello Ghezzo e del presidente territoriale ANMIL Gianni De Santi. Raduno dei partecipanti ore 9:30 sul sagrato della chiesa della Santissima Trinità.

«Rispetto all'anno precedente si è registrato un aumento esponenziale del numero di morti sul lavoro un po' per distrazione, un po' per incuria, ma anche per speculazione» si legge in un comunicato della sezione trevigiana di Anmil «Per questo motivo dedichiamo una giornata alla memoria delle vittime di questi incidenti, con l'intento di sensibilizzare la comunità sul tema della prevenzione, della sicurezza sul lavoro e dell'assistenza ai mutilati e agli invalidi. Come ricordato anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il lavoro è un diritto fondamentale e non è tollerabile morire per esercitarlo. Basta morti, basta malattie professionali e infortuni sul lavoro. La parola d'ordine è investire in salute e sicurezza».