Le Cirque World’s Top Performers torna a Conegliano con "Alis"

Si riparte con gli spettacoli dal vivo, si riaprono le prevendite e si torna finalmente in scena. Le Cirque World’s Top Performers, la più grande compagnia europea di circo contemporaneo, torna dopo tre anni alla Zoppas Arena di Conegliano dal 10 al 12 dicembre, per presentare la nuova ed attesa versione di ALIS. È lo spettacolo che a Conegliano registrò tre sold out a ripetizione e sicuramente lo show dei record di spettatori, oltre 200.000, in Italia e all’estero.

È meraviglioso tornare ad assistere ad uno show dal vivo e anche l’acquisto del biglietto assume un significato particolare. È l’occasione per celebrare le prossime festività e ancor più il ritorno di tutti, pubblico e artisti, con tanta voglia di stare insieme. E’ un regalo che si può fare già ora, agli altri, ma anche a se stessi e sarà il modo migliore per ritrovare le emozioni che più sono mancate.

Per gli spettatori torna il piacere di ammirare numeri incredibili e al limite delle possibilità umane, torna la possibilità di meravigliarsi, di sorprendersi e soprattutto di ritrovare emozioni vere. Un cast di stelle internazionali formato dagli artisti più bravi e applauditi del mondo, provenienti dal Cirque du Soleil e dal Nouveau Cirque. Performance, scenografie, luci, tutto è stato ripensato per un risultato ancora più spettacolare e per lasciare il segno con questo grande ritorno. ALIS è un viaggio entusiasmante che attinge dalla letteratura del ‘900 e da “Alice nel Paese delle Meraviglie”, che esalta i valori più puri e nobili che appartengono agli esseri umani. Quasi due ore di spettacolo senza interruzioni e senza usare animali.

Prevendite aperte dal 19 maggio su TICKETMASTER e TICKETONE. Tutte le informazioni su ALISTICKET.IT.