Aneurisma in casa, muore a 53 anni dopo otto mesi di coma

Non si è più risvegliato Leandro Zava, volto noto nella frazione di Parè a Conegliano. Lo scorso 24 novembre era stato colpito da un aneurisma in casa, finendo in coma.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Trasportato d'urgenza in ospedale a Vicenza, era stato trasferito in un secondo momento al Ca' Foncello di Treviso ma in nessuno dei due ospedali le sue condizioni di salute erano migliorate. Da quel giorno Leandro è rimasto in coma fino a sabato 25 luglio quando il suo cuore ha smesso di battere. Artigiano di professione, aveva lavorato per la Sarom Spa di San Fior, ditta specializzata nella produzione di caminetti. Oggi piangono la sua scomparsa la madre Aida, con cui Leandro viveva in casa, le sorelle Lucia e Francesca, i fratelli Pierangelo, Claudio, Giuseppe e Gianfranco, le cognate, i cognati, i nipoti e parenti tutti. I funerali saranno celebrati mercoledì 29 luglio alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale di Parè. Dopo la funzione la salma di Leandro proseguirà per la cremazione.