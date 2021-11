Legge di bilancio, sabato manifestazione di sindacati e Rete Studenti Medi

Sabato 20 novembre, la Cgil di Treviso scenderà compatta a Mestre per la manifestazione regionale unitaria per cambiare la Legge di Bilancio. A fianco del sindacato ci saranno anche gli studenti e le studentesse della Rete Studenti Medi Treviso e Rete Studenti Medi Veneto. L’appuntamento è per le 10.30 in Piazza Ferretto.

«Scendiamo in piazza assieme alla Rete Studenti Medi per chiedere investimenti per buona occupazione, adeguati ammortizzatori sociali universali, più politiche attive del lavoro, contrastare la precarietà, rilanciare il potere di acquisto di salari e pensioni, per una pensione di garanzia per giovani, donne e precari» il commento del segretario generale della Cgil Treviso, Mauro Visentin.