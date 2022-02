Parità di stipendi uomo-donna: il Veneto vota la legge all'unanimità

«Dal Veneto è partito un segnale dì civiltà e di attenzione per evitare anche la più minima forma di discriminazione. La parità tra uomo e donna non deve essere materia di discussione ma di atti concreti, e questo lo è».

Con queste parole il presidente della Regione, Luca Zaia, ha espresso la sua soddisfazione per l’approvazione, votata all’unanimità in Consiglio regionale, della legge per favorire pari trattamento economico fra uomini e donne e sostenere l’occupazione femminile. «Di recente sono salite alla ribalta della vita sociale, culturale, economica e sanitaria del Veneto molte grandi donne. Mi auguro davvero che, anche grazie a questo intervento legislativo, questo fenomeno virtuoso possa ampliarsi, senza dimenticare le occasioni che vanno create, per essere colte, nella vita di una persona normale. Ritengo - conclude Zaia - che il registro per le imprese virtuose, che aiutano e sostengono il lavoro delle donne e la loro carriere, alle quali vengono riservati dei contributi, sia uno strumento utile e significativo, anche per sostenere la crescita del pianeta donna nelle imprese».