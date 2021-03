Addio al dottor Sartori, medico di famiglia e psicoterapeuta

Il dottor Leonida Sartori ha perso la vita a 70 anni per una polmonite che ha aggravato in maniera irreversibile le sue condizioni di salute. Medico di famiglia e psicoterapeuta, per trent'anni ha continuato a visitare i suoi pazienti nonostante una grave malattia degenerativa lo avesse costretto a vivere in sedia a rotelle. Una forza di volontà enorme che fa ben capire l'attaccamento al lavoro di questo stimato medico trevigiano, conosciuto anche in molti altri Comuni della Marca.

Il sindaco di Roncade, Pieranna Zottarelli, lo ha ricordato su Facebook con queste parole: «Un ricordo commosso ed un sincero ringraziamento a nome dell'amministrazione e dell'intera comunità di Roncade, per una persona di profonda sensibilità che ha svolto sempre con amore e passione la sua professione. Riposi in pace dottore, ci stringiamo uniti e addolorati a tutta la sua famiglia in questo triste momento». In pensione da soli due mesi, fino all'ultimo Sartori aveva voluto visitare i suoi numerosi pazienti anche recandosi a domicilio. Solo negli ultimi mesi di lavoro si era fatto affiancare da un'infermiera, sua fidata collaboratrice, dopo aver perso la mobilità di braccia e mani a causa della malattia. La polmonite che l'ha colpito nelle ultime settimane non gli ha lasciato via di scampo. Professionista encomiabile e uomo di grande sensibilità, Sartori lascia la moglie Carla e i figli Alberto e Tito oltre a tantissimi ex pazienti che lo ricordano ancora con affetto. I funerali saranno celebrati martedì 9 marzo alle ore 15.30 nel Duomo di Treviso. La salma del dottor Sartori sarà tumulata nella tomba di famiglia al cimitero di Lancenigo di Villorba.