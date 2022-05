Montebelluna in lutto, addio all'ex sindaco Leopoldo Bressan

Il Comune di Montebelluna è in lutto per la scomparsa di Leopoldo Bressan, ex sindaco del paese all'inizio degli anni Novanta. Conosciuto per la sua spiccata serietà e disponibilità, oltre ad aver ricoperto il ruolo di primo cittadino è stato anche consigliere comunale e capogruppo di Montebelluna Nuova. Il sindaco Adalberto Bordin e l'amministrazione comunale hanno inviato, appena appresa la notizia, un messaggio di vicinanza alla famiglia e alla figlia di Bressan, Elisamaria, attuale consigliere comunale. Commosso anche il ricordo dell'amica e ed ex senatrice Laura Puppato. La data dei funerali verrà fissata nelle prossime ore.