Leroy Merlin dona un albero di Natale all’Associazione Il Cortile

Il cortile dell’associazione onlus di Conscio si è illuminato della magia del Natale grazie anche a Leroy Merlin e al progetto “Sotto lo stesso albero”. Il megastore del bricolage, che ha sede anche a Olmi di San Biagio, ha infatti donato all’Associazione Il Cortile onlus, struttura che lavora con i disabili, un albero di Natale alto quasi 2 metri, con decorazioni, festoni colorati e dorati. I ragazzi e volontari hanno poi aiutato i dipendenti della Leroy Merlin nell’allestimento.

In occasione del Natale ogni punto vendita italiano di Leroy Merlin ha difatti donato degli alberi di Natale, decorati con addobbi e luci, a realtà del territorio tra associazioni, case-famiglia, carceri, residenze per anziani e ospedali. Oltre 300 alberi che idealmente danno vita a un unico grande albero che raggiunge tutto il territorio nazionale. Da sempre, infatti, Leroy Merlin si impegna nel creare esperienze da condividere con le persone, con l’obiettivo di generare un impatto positivo per se stessi e per gli altri. In occasione del Natale, ogni negozio Leroy Merlin ha rafforzato la relazione con le community attive sui territori in cui opera, coinvolgendo clienti, cittadini, associazioni e collaboratori.

Anche a Treviso Leroy Merlin accende la magia del Natale con il progetto “Sotto lo stesso albero”, per portare l’atmosfera delle feste a tutto il territorio e alle sue comunità. Per celebrare la ricorrenza più attesa dell’anno, l’azienda multispecialista leader nel miglioramento della casa rinnova il legame con gli enti no profit locali all’insegna del “fare insieme”, supportandoli nel rendere le proprie strutture più accoglienti e nell’offrire agli ospiti calore e vicinanza in un momento così speciale, in una grande festa da creare e costruire insieme.